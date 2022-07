Sportieve vakantieactiviteit voor jeugd in De Bloemhof

Aalsmeer – Ook deze zomervakantie organiseert Team Sportservice Aalsmeer weer een sportieve vakantieactiviteit. Tijdens de vakantieactiviteit zijn de kinderen lekker aan het bewegen en hebben ook nog veel plezier met elkaar. Op de dag van deze vakantieactiviteit zijn er verschillende sport- en spel-onderdelen dus voor iedereen zit er zeker wat leuks tussen!

Team Sportservice organiseert de vakantieactiviteit twee keer deze zomervakantie: De eerste op dinsdag 2 augustus en de volgende is op dinsdag 23 augustus. Vind je het leuk om mee te doen en zit je in groep 3 tot en met 8?

Kom dan op een van (of allebei) deze dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur naar sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Beide dagen zijn uiteraard gratis, maar vooraf inschrijven is wel een vereiste en kan via www.noordhollandactief.nl.