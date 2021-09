Sportfair: Mooi begin van nieuw sportseizoen

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 25 september vond in sporthal De Bloemhof de eerste editie van de Sportfair Aalsmeer plaats. De Sportfair werd georganiseerd om alle verenigingen een mooi podium te bieden om te laten zien hoe leuk bewegen is. Buurtsportcoach René Romeijn van Team Sportservice Aalsmeer: “Sportverenigingen hebben vanwege corona een heel moeilijk jaar achter de rug. Door de Sportfair Aalsmeer konden we alle sportverenigingen de mogelijkheid bieden om hun sport in de spotlight te zetten.”

In beide hallen konden de kinderen twee uur lekker bewegen. Het aanbod was groot en vrij divers. Zo waren er maar liefst elf sporten en konden ze trampolinespringen, maar onder andere ook judoën, dansen, twirlen, volleyballen en voetballen. Het was nog een hele uitdaging om alle sporten in twee uur uit te proberen. Tussendoor was er ook nog lekker fruit en fruitwater en dat bleek hard nodig.

Ouders en kinderen die waren afgekomen op de Sportfair waren erg enthousiast over het mooie aanbod en de jongens en meiden zullen het nog moeilijk krijgen om een keuze te maken bij welke vereniging ze zich gaan aanmelden. Alle aanwezige verenigingen en Team Sportservice gaan na deze succesvolle eerste editie van de Sportfair Aalsmeer voor een mooi en sportief seizoen!