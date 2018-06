Blijheid kenmerkt Down Town Ophelia

Aalsmeer – En daar kwamen zij zaterdag 2 juni aangemarcheerd – jong en oud, gehuld in knal gele T shirts van Solidoe , achter het Show en Jachthoornkorps Kudelstaart de fanfare – om het Down Town Ophelia – een evenement met een boodschap- luister bij te zetten. Als je met één woord deze dag zou moeten samen vatten dan is het spontaniteit! En nog een ander woord dat de lading dekt is: Blijheid. Niet alleen bij de mensen voor wie deze dag werd georganiseerd maar ook juist voor iedereen er om heen. Karen Koeslag was de eerste gelukkige die op het podium mocht komen. Zij heeft – onder leiding van Michaël Glanz – het nieuwe kunstwerk gemaakt. Karen is heel creatief, exposeerde als eens in het Van der Togt Museum. Haar in de wind dansende veelkleurige ballon wordt geplaatst op de witte muur Ophelialaan 151.

De twee illusionisten Roy en Justin Huiskens opende de dag. Wat een leuk duo – de broertjes Huiskens. Zij werden aangekondigd als de nieuwe generatie top illusionisten. Hoe zij het toch al vrolijke publiek bespeelden met hun performance en trucs, het leverde vele ahhhhh’s teweeg. Iemand voor je neus te zien verdwijnen om vervolgens van gedaante te wisselen, het blijft een sensatie. Burgemeester Jeroen Nobel had er ook echt zin in en legde er in zijn openingswoord nog eens de nadruk op dat zo’n bijzonder evenement nooit zou kunnen zonder alle vrijwilligers, sponsoren en winkeliers.

De politie is mijn beste vriend

Karen zei het al: “De politie is mijn beste vriend en niet alleen van haar want de hele dag konden degenen die nu wel eens wilde weten hoe het is om in een echte politie auto te zitten meerijden. En natuurlijk moest al het verkeer aan de kant bij het horen van de sirene. Maud was samen met haar moeder helemaal vanuit Raalte op de trein naar Aalsmeer gekomen. Zij straalde dat zij de bakker mocht helpen met het uitdelen van lekkernijen. Elise hielp haar tante Daniëlle met het uitdelen van soep. Er werd onder vakkundige toezicht bier getapt en bij de slager worst uitgedeeld.

Loterij

De lieve goedlachse dames Kirsten en Dorien leverden hun vrije dag in om zoveel mogelijk loten te verkopen. De opbrengst gaat naar Ons Tweede Thuis. Er waren ook mooie prijzen te winnen. Met enigszins ondeugende humor werd de loterij door Corry Loos aan elkaar gepraat. En kinderen voor wie deze dag bedoeld is traden op. Er werd gerapt, gedanst, gezongen. DJ Armin van Buuren zou werkelijk jaloers worden op het bijval dat al deze podium gasten kregen.

Dorcas Bruiden

Tot slot van deze geslaagde dag was er de modeshow deze werd geopend door twee bruiden die de jurk van het hun leven aan hadden. Voor hen was een droom in vervulling gegaan. Een echte bruidsjurk dragen, gevonden bij de Dorcas. En dan Fabian in zijn zwarte pak, wow… Van klein tot groot zag iedereen er in hun feestkleding prachtig uit. Christiaan van Gentlemen’s Place had zijn showmodellen goed geïnstrueerd. Als volmaakte modellen liepen de mannen over het podium.

Zanger Danny Terp zong; “Je krijgt die lach niet van mijn gezicht.” En dit spontaan meegezongen lied was tekenend voor deze bijzondere blije dag.

Janna van Zon