Sponsorfietstocht voor Amref Flying Doctors

Aalsmeer – “Voor mijn werk kom ik vaak in Kenia. Zo goed de gezondheidszorg in Nederland is, zoveel beter kan het in het mooie Afrikaanse land“, aldus Ad van Rooijen. Van 20 juni tot 27 juni gaat deze Aalsmeerder de Africa Classic fietsen voor het goede doel. Dit is een zesdaagse mountainbike-sponsortocht van 600 kilometer in Oeganda met als doel het steunen van Amref Flying Doctors.

Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Middels voorlichting, opleiding en onderzoek werkt Amref samen met de lokale bevolking aan goed functionerende gezondheidssystemen en een gezonde toekomst. Amref Flying Doctors wordt genoemd als pionier op het gebied van community-based gezondheidszorg en is een regionale leider in moeder- en kindzorg.

Voor het belangrijke werk van Amref fietst Ad van Rooijen zich graag in het zweet. Zweten en afzien wordt het zeker. Ad is dan ook volop aan het trainen. Een geweldige en heftige uitdaging die hij graag aan gaat.

Sponsors gezocht

Zijn doel is het inzamelen van minimaal 5.000 euro dat voor 100% naar het goede doel gaat. De reis en het verblijf betaalt de Aalsmeerder zelf. Om dit bedrag bijeen te brengen kan hij alle hulp gebruiken. Hij zou het geweldig vinden als mensen hem willen sponsoren. Dit kan door een bedrag over te maken via de link op zijn persoonlijke pagina: www.africaclassic.nl/ad-van-rooijen-team-de-ruiter