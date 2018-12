Spetterende presentaties bij Cultuurpunt

Aalsmeer – Het eerste cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer zit er op. Afgelopen week hadden de cursisten hun laatste les, die werd afgesloten met een spetterende presentatie. Onder het toeziend oog van enthousiast publiek presenteerden de leerlingen wat zij in het afgelopen cursusblok hebben geleerd.



Een paar keer per jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer korte, oriënterende cursussen. In lessen van 45 minuten werken de leerlingen in 9 weken toe naar een presentatie. Begin oktober startte het eerste cursusblok van het schooljaar. Basisschoolleerlingen uit Aalsmeer en Kudelstaart volgden na schooltijd cursussen Gitaar, Keyboard, DJ, Ontdek je talent op een instrument, Circus, Graffiti, Ballet en Musical.

Afgelopen week werd iedere cursus afgesloten met spetterende optredens, waarbij zij aan ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s lieten zien wat zij in die 9 weken geleerd hebben. De circusartiesten in de dop lieten zien dat zij kunnen balanceren, koorddansen, bordjes in de lucht houden en een levende piramide vormen. De musicalleerlingen voerden een show op in de theaterzaal van De Oude Veiling en er werd volop gespeeld op verschillende instrumenten bij de muzieklessen. Ook de DJ- en balletlessen werden afgesloten met een uitvoering.



Ook meedoen?

Het tweede cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer start in de week van 4 februari. De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Onder andere bij Solidoe Oostkroost, in de Place2Bieb en in het vernieuwde pand van De Oude Veiling/Cultuurpunt Aalsmeer aan de Marktstraat. Nieuw in dit tweede cursusblok zijn de cursussen Yoga, Toetsen en snaren en Ontdek je talent in een band. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden op de website van het Cultuurpunt, evenals het inschrijfformulier. De inschrijvingen gaan snel, wees er dus op tijd bij!



Wilt u uw kind opgeven voor een van onze cursussen, maar is er een financiële drempel? Dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur Aalsmeer. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met de directeur of leerkracht van de basisschool van uw kind.