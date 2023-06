Spetterend eindconcert Bandbrouwerij voor Kids

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 2 juni stonden, na vijf maanden flink oefenen, veertienpiepjonge muzikanten op het podium van N201 en ze speelden een uur lang allemaal bekende popliedjes en hadden er duidelijk heel veel plezier in! Onder de bezielende leiding van bandcoaches Marit Enthoven, Berend de Vries en Jan Voortwist zijn de kids klaargestoomd voor hun eerste avond als echte popsterren voor een goed gevulde N201.

De Bandbrouwerij voor kids is in het voorjaar om de week op vrijdagavond, alle kinderen tot en met 12 jaar die een beetje muziekles hebben gehad kunnen meedoen. Er waren veel verschillende instrumenten vertegenwoordigd en een deel van het repertoire werd zelfs als een heuse bigband ten gehore gebracht met zang, drums, gitaar, bas, fluit, saxofoon, viool, piano, allemaal tegelijk en dat is heel knap! Ook waren er verschillende nummers als solist of met een klein groepje gebracht waarbij het soms muisstil was in de zaal en veel blozende gezichten van trotse ouders te zien waren.

Alle kinderen en ouders mogen trots zijn. De medewerkers en vrijwilligers van N201 zijn blij dat ze dit mogen doen. “Deze jongens en meiden zijn de toekomst van het muzikale circuit in Aalsmeer. Het is mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Volgend jaar gaat de Bandbrouwerij voor Kids zeker weer georganiseerd worden!”