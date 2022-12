Spetterend Binding Kerstspel!

Aalsmeer – Na twee jaar kon het Binding Kerstspel eindelijk weer live doorgaan! Het stuk ging over de plastic soep en milieuvervuiling bezien vanuit de ogen van oceaan bewoners. De hoofdpersonen waren allemaal vissen die niets begrepen van al dat rare ‘opval’ (plastic afval) dat van boven kwam. Uiteindelijk kwam het, in ieder geval voor de vissen, goed door een grote tsunami. Voor de mensheid liep het slechter af… Een belangrijke kerstgedachte om mee naar huis te gaan; wat kan de mensheid doen om de oceaanbewoners te beschermen?

Het Kerstspel is vorig jaar al, geschreven, gespeeld en muzikaal begeleid door jongeren van de Binding. De achtkoppige band speelde de sterretjes van de hemel en heeft zichzelf uitgedaagd door prachtige meerstemmige nummers ten gehore te brengen. Voor de spelers was het een behoorlijke uitdaging om goed te spelen en tegelijk een vis te zijn! Zwembewegingen en gekke kostuums maakten dit geheel af. Ook het licht heeft een prachtige prestatie geleverd door de onderwaterwereld uit te lichten met UV en waterweerspiegelend licht. Dit maakte de onderwaterwereld helemaal af! Na afloop van beide voorstellingen was er een collecte. De helft van de opbrengst ging dit jaar naar de Surfrider Foundation Netherlands. Deze stichting houdt zich bezig met het schoonhouden van de Nederlandse stranden en alles daar rondom heen, denk bijvoorbeeld aan voorlichting over milieuvervuiling en landelijke opruimacties. Surfrider Foundation Netherlands is onderdeel van Surfrider Foundation Europe. Kijk voor meer informatie op: www.surfriderfoundation.nl.

De andere helft van de opbrengst, die dit jaar bijna 1.700 euro bedroeg, gaat naar het werk van de Binding. Denk hierbij aan de kampen, kindervakantieweek en natuurlijk het Kerstspel zelf. De Binding bedankt alle jongeren en oudere jongeren die zich dit jaar weer ingezet hebben voor het fantastische Kerstspel en natuurlijk ook alle toeschouwers die zo gul gegeven hebben!