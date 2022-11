Speelgoedruilbeurs in het Anker op 26 november

Aalsmeer – Het zijn dure tijden en december is de maand van de cadeaus. Sinterklaas en Kerst komen er aan. Veel mensen hebben nog prachtig speelgoed in de kast liggen waar weinig mee gebeurt. Hoe zou het zijn om elkaar daarmee te helpen? Je levert speelgoed in en mag daarvoor in ruil ander speelgoed meenemen. Of je levert speelgoed in, omdat je gezinnen die minder hebben om te ruilen graag mooi speelgoed gunt in deze dure tijden. In de Oosterkerk is nu het initiatief genomen om een speelgoedruilbeurs te organiseren. Zaterdagochtend 26 november kunnen inwoners tussen 10.00 en 12.00 uur speelgoed inleveren, niet ruilen. Speelgoed inleveren, maar geen tijd? Neem dan contact op met Anoeska van ’t Hoog via 06-13255689.

Vervolgens zijn inwoners dezelfde dag van 14.00 tot 16.00 uur welkom om speelgoed te komen ruilen. Elk stuk speelgoed mag geruild worden voor een ander stuk speelgoed. Er mag maximaal vijf stuks speelgoed mee naar huis genomen worden. Ook zondag 27 november kan tussen 17.15 en 18.15 uur speelgoed geruild worden, na de Kidspraise en Kerk-op-schoot die starten om 16:00 uur. De speelgoedruilbeurs wordt gehouden in ‘t Anker aan de Oosteinderweg 269, achter de Oosterkerk. Mocht er speelgoed overblijven, dan gaat dit naar vluchtelingenkinderen.

Wie ga jij blij maken met ander speelgoed? Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met dominee Menno Zandbergen: 06-12889809 en met Anoeska van ’t Hoog.