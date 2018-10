Spannend kinderconcert Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Zondag 11 november geeft Aalsmeers Harmonie een griezelconcert in gymzaal De Baccara. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om te komen luisteren naar een spannend verhaal met spannende muziek!

Het verhaal wordt voorgelezen door Franka Riesmeijer. Misschien herken je de muziek wel van Harry Potter, Pirates of the Caribbean, of Tanz der Vampieren. Je mag verkleed komen naar het concert.

Meld je via www.aalsmeersharmonie.nl aan, de entree is 2 euro (inclusief limonade). De zaal is open vanaf 14.00 uur, het concert begint om 14.30 uur en duurt een uurtje. De zaal is natuurlijk versierd in het thema.

Er is ook een boekenkraam van Het Boekhuis met spannende boeken. Gymzaal de Baccarastraat bevindt zich aan Baccarastraat 1. Er is voldoende parkeergelegenheid.