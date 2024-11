Spaanse bloemsierkunst in Flower Art Museum

Aalsmeer – Voor bezoekers van het Flower Art Museum is er deze week extra veel te genieten. Vijftig Spaanse bloemisten die een bezoek brengen aan Aalsmeer maakten bloemsierkunst die van donderdag tot en met zondag tentoongesteld wordt in het museum. De bloemisten zijn deze week in de regio op uitnodiging van Barendsen Flowers. Naast een bezoek aan de International Trade Fair in de bloemenveiling zijn er diverse andere activiteiten voor hen georganiseerd.

Dinsdag brachten zij onder andere een bezoek aan het Flower Art Museum, waar nu de tentoonstelling Bloeiende Melodieën te zien is. Aansluitend gingen zij zelf aan de slag bij Bloemsierkunst Christa Snoek in Vrouwenakker om in kleine groepjes een tiental creaties te maken. De opdracht was: maak een arrangement in het (muzikale) thema van de tentoonstelling. De bloemen werden beschikbaar gesteld door Coloriginz.

De prachtige creaties zijn van donderdag 7 tot en met zondag 10 november in het museum te bewonderen. Het Flower Art Museum, gevestigd in de waterkelder tegenover de watertoren, is deze dagen open van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto’s: Spaanse bloemisten maken kunstwerken. Foto’s: aangeleverd