Sluiting dreigt voor Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Drie weken geleden was er een mooi bericht in deze krant over de plannen om het Buurthuis Hornmeer nieuw leven in te blazen. Die ambitie is er nog steeds, maar nieuwe informatie in de vergadering van het team zette alles op losse schroeven. Duidelijk werd dat de energieprijzen verdere exploitatie in de weg staan.

De penningmeester van de Stichting Buurthuis Hornmeer: ”Ik zie geen oplossing meer voor het runnen van het Buurthuis. Zeker de komende maanden dekken de inkomsten de kosten niet. In de vakantieperiode verhuren we bijna niks en hebben geen omzet.” De stichting is in gesprek met de gemeente om de noodsituatie onder de aandacht te brengen. Ook zullen de teamleden met de energieleverancier om de tafel gaan om het probleem voor te leggen. Daarnaast is men bezig met het aanvragen van subsidies bij banken en andere instanties. “Praten met al deze partijen kost tijd en die tijd hebben we niet. Zonder extra steun kunnen we niet verder. De geldkas is nagenoeg leeg, tijdelijke sluiting na de zomervakantie wordt niet uitgesloten”, vervolgt de penningmeester van de Stichting.

Financiële steun

“Daarom doen we een dringend beroep op inwoners en ondernemers van Aalsmeer. Wij kunnen uw financiële steun goed gebruiken.” Meewerken aan het voortbestaan van het buurthuis? Een bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL18 RABO 0304972096 o.v.v. Help Buurthuis Hornmeer. Met donaties kan de stichting ervoor zorgen dat het Buurthuis aan de Dreef 1 open blijft en bewoners gebruik kunnen (blijven) maken van dit ‘ontmoetingshuis’ in de Hornmeer en de activiteiten die hier georganiseerd (gaan) worden. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen kan door Buurthuis Hornmeer te volgen op facebook en instagram.