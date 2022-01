Sloop huizen Rozenstraat in historische film van de maand

Aalsmeer – De film van de maand februari op de website van stichting Oud Aalsmeer en bij Radio Aalsmeer op televisie is samengesteld uit twee films. De eerste film is beschikbaar gesteld door Wim Roodenburg en is een kleurenfilm met beelden over de sloop van de woonhuizen aan de Rozenstraat rond 1980. De film is waarschijnlijk gemaakt door medewerkers van woningbouwvereniging Volksbelang en wordt vooraf gegaan door een aantal foto’s van dit gebied uit perioden vanaf de bouw tot aan de sloop.

100 jaar Nieuwe Meer

De tweede film gaat over jachthaven de Nieuwe Meer die in 2012 het 100-jarig bestaan vierde. Allereerst zijn beelden te zien van de viering van het 100-jarig bestaan van de jachthaven in de watertoren van Aalsmeer. Ook worden fragmenten getoond uit de jaren dertig en vijftig van de vorige eeuw, deze zijn gefilmd in de jachthaven en op de Westeinderplassen. Tenslotte kan genoten worden van het admiraalzeilen op de Grote Poel ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nieuwe Meer. Bij dit evenement is ook de koninklijke familie aanwezig en neemt deel met ‘De Groene Draeck’. Deze film is beschikbaar gesteld door Dick Maarsen.

Koningin Juliana bij 100-jarige Nieuwe Meer.

Beide films zijn door Dick P. van der Zwaard bewerkt voor het beeldarchief van Stichting Oud Aalsmeer. Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en deze is te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen die zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Inleidend interview

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden in de maand februari. Vrijdag 11 februari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 12 februari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 5 februari. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Caiway te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl