Sloffenactie van FCA en Hulleman groot succes!

Aalsmeer – Half februari startte FC Aalsmeer een sloffenactie in samenwerking met brood en banketbakkerij Hulleman. Door alle corona-maatregelen mist de vereniging de nodige inkomsten door onder andere een gesloten kantine. Om de club financieel te steunen werd de actie ‘Trakteer & steun FC Aalsmeer’ opgezet. De afgelopen weken heeft de actie veel publiciteit gekregen in de media. Daarnaast ging het in menig voetbalteam-app natuurlijk even over de sloffenactie en de verkoop van flesjes drinken uit de voorraad van de kantine. Gedurende de actieperiode kwamen er dan ook steeds meer bestellingen binnen, waarbij de voorraad flesjes drinken op een gegeven moment zelfs helemaal uitverkocht raakte. De losse flesjes waren overigens dankzij de verpakkingen van Dillewijn verwerkt tot mooie pakketjes, zodat deze makkelijk meegenomen konden worden.

In de rij bij de drive-thru van FC Aalsmeer.

Slingers en borden

Afgelopen zaterdag 6 maart was het tijd voor de drive-thru op het parkeerterrein bij de voetbalvereniging aan de Beethovenlaan. Al vroeg werden de vele verse bosvruchtensloffen afgeleverd door bakkerij Hulleman. Tevens werd de drive-thru aangekleed met vrolijke rood/groene slingers, marktkraampjes en vlaggen. Dankzij de speciaal gemaakte verkeersborden van Boom Belettering werden de kopers de juiste kant opgestuurd en kreeg men de bestelde sloffen en pakketjes drinken in de auto gezet door de betrokken vrijwilligers. Naast de mensen die hun bestelling kwamen ophalen, waren er zelfs ook nog een handje vol mensen die spontaan langs kwamen, omdat het er zo leuk uitzag en er zoveel mensen op af kwamen. Helaas kon de organisatie deze mensen niet meer aan een taartje helpen, misschien een volgende keer.

Tussen 10.00 en 12.00 uur werden ruim 330 sloffen opgehaald en ruim 100 pakketjes drinken. Een mooi resultaat voor de club. Op het complex van de vereniging werd ondertussen ‘gewoon’ gevoetbald door de jeugd van de vereniging, waarbij ook een aantal vrijwilligers werd verrast met een lekkere slof. Dit dankzij Boom Belettering die wel sloffen bestelde, maar er zelf niet zoveel hoefde. En dat was nog niet alles.

Voedselbank Aalsmeer

Zoals aangekondigd had de organisatie voor sponsors en andere bedrijven aangeboden om de sloffen ook op een ander moment bezorgd te krijgen. Zo zijn afgelopen vrijdag en zaterdag de nodige sloffen uitgereikt aan meerdere bedrijven in en rond Aalsmeer. Ook voor deze week staan nog heel wat bestellingen van bedrijven in de agenda. In het bijzonder wil het bestuur van FC Aalsmeer Installatiebedrijf W.J. van der hout en De Vries Schilderwerken uit Aalsmeerderbrug benoemen. Beide bedrijven hebben bosvruchtensloffen besteld en schenken deze aan de Voedselbank in Aalsmeer.

De meeste kopers kwamen per auto naar de drive-thru, een enkeling had de fiets gepakt om de slof op te halen. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Opbrengst

In totaal zijn er 863 bosvruchtensloffen van Hulleman verkocht, hetgeen een flinke financiële bijdrage van 4.315 euro betekent. Daarnaast hoeft de vereniging ook geen voorraad drinken meer weg te gooien, omdat dit nu ook verkocht is. FC Aalsmeer is heel blij met alle deelnemers aan deze actie, zowel particulieren als bedrijven. Zij hebben er samen met bakkerij Hulleman voor gezorgd dat de actie een groot succes is geworden. Daar is de vereniging hen zeer dankbaar voor!