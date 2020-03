Sleutelfiguren helpen nieuwkomers hun weg te vinden

Uithoorn – Ilham Zaqzouq uit Syrie en Rozina Kifle Welday uit Eritrea zijn de eerste twee ‘sleutelfiguren’ in de gemeente Uithoorn. Deze vrouwen helpen migranten en vluchtelingen bonder andere om cultuurverschillen te overbruggen. Na een meerdaagse training tot sleutelfiguur, ondertekenden de twee vrouwen onlangs een vrijwilligerscontract voor een jaar bij Vluchtelingenwerk Uithoorn. Elke op ’t Root van Vluchtelingenwerk en wethouder Ria Zijlstra waren bij de ondertekening aanwezig om de dames te feliciteren. Wethouder Zijlstra: ,,Het kan als migrant of vluchteling moeilijk zijn om je plekje te vinden in een land waar je de cultuur niet kent en de taal nog niet goed spreekt. En als je zorg nodig hebt, waar kan je dan naar toe? Onze ‘verbindingsvrouwen’ kunnen daar bij helpen. Wie weet er immers beter hoe je als nieuwkomer je weg moet vinden in een land, dan degene die je voorging? De sleutelfiguren vervullen een brugfunctie tussen de doelgroep, (zorg)organisaties en (zorg)professionals.” Elke op ’t Root vult aan: ,,Zij kunnen echt het verschil maken in het bereiken, betrekken en informeren van nieuwkomers in de gemeente Uithoorn. Zij hebben in Utrecht bij Pharos een training gevolgd en we hebben veel vertrouwen in Ilham en Rozina.”

Bruggen bouwen

Een sleutelpersoon is zelf migrant of vluchteling, heeft het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en weet hoe het in Nederland werkt. Samen met een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie, een wijkteam, een migrantenorganisatie of van de gemeente, kunnen getrainde sleutelpersonen bijvoorbeeld gezondheidsvoorlichting geven, adviseren en hun achterban vertegenwoordigen, bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, zorginstanties en de doelgroep, behoeften en signalen ophalen, de doelgroepen bereiken en mobiliseren. Mensen die contact willen met de sleutelfiguren in Uithoorn kunnen contact opnemen met Vluchtelingenwerk via het e-mailadres: uithoorn@vluchtelingenwerk.nl of bel met 06-13613440. Contactpersoon is Elke Op ´t Root.