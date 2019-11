Sinterklaas speelt bingo met ouderen

Aalsmeer – Sinterklaas heeft afgelopen woensdag 27 november een bezoek gebracht aan de ouderen in Zorgcentrum Aelsmeer. De goedheiligman werd vergezeld door diverse Pieten. De ouderen waren blij verrast met de komst van de Sint.

Met de bewoners is bingo gespeeld en rondom het spelletje is een behoorlijk feestje gevierd. Er is veel gelachen deze middag. Voor de bingo waren diverse prijzen beschikbaar gesteld en menig winnaar kon het gewonnen geschenk zeker waarderen.

De bingomiddag voor ouderen wordt georganiseerd door Sinterklaas in Aalsmeer. Deze stichting bezorgt niet alleen kinderen, maar heel veel inwoners een bijzondere Sintperiode.

Voor de jongste inwoners is er jaarlijks de intocht met veel spektakel, de Pietenmiddagen en op verzoek worden huisbezoeken afgelegd.

Voor de ‘volwassen’ inwoners is er nu enkele jaren de Sinterklaas Bingo en de animo voor dit avondje uit is groot. Afgelopen 23 november was de ‘grote bingo’ in Studio’s Aalsmeer en zo’n 800 bezoekers zagen allerlei Sinterklazen en gekkigheden op het podium voorbij komen.

En aan de oudste inwoners wordt door de stichting ook gedacht. Al enkele jaren wordt bingo met vermaak gespeeld met de ouderen in Zorgcentrum Aelsmeer en afgelopen woensdag zijn de bewoners weer verblijd met een bezoek en getrakteerd op een leuke (spel)middag. “Het was heel gezellig”, aldus Sinterklaas en de Pieten en gezien de vrolijke gezichten na afloop zullen de bewoners dit beamen.

Foto: www.kicksfotos.nl