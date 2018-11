Sint Maarten vieren bij de politie

Aalsmeer – Aankomende zondag 11 november is het Sint Maarten en gaan kinderen van deur naar deur in wijken om snoep te verzamelen. Met een lampion in de hand bellen ze aan en de traditie is dat ze een liedje zingen en hiervoor worden beloond met iets lekkers.

In Aalsmeer en Uithoorn mogen kinderen ook op bezoek bij de politiebureaus. Ze mogen langs komen bij de politie met hun lampion en een liedje zingen. Er is snoep gekocht door agenten, die op facebook laten weten dat ze niet kunnen wachten om kinderen te horen zingen en alle lampionnen te mogen bewonderen.

Sint Maarten wordt bij de politiebureaus in Aalsmeer (aan de Dreef) en in Uithoorn (aan de Laan van Meerwijk) zondag 11 november gevierd tussen 18.00 en 19.00 uur.