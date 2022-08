Siergrassen in potten brengen buitenruimte tot leven

Regio – Met siergrassen in potten komt elke buitenruimte tot leven. Een zuchtje wind zet de grassen al in beweging. Laat siergrassen shinen op je balkon, terras of daktuin. En geniet van het veranderende beeld door de seizoenen heen.

Variatie

Siergrassen zijn vaste planten waar je lang plezier van hebt. Ze zijn er in verschillende vormen: van laag tot hoog, van compact tot weelderig. Ook het kleurenpalet biedt volop variatie. Allereerst verschillende groentinten, van geelgroen tot donkergroen. Daarnaast zijn er siergrassen in de verrassende kleuren blauw (schapengras, Festuca glauca), zwart (slangenbaard, Ophiopogon) en rood (Japans bloedgras, Imperata cylindrica).

Alle seizoenen

Siergrassen zijn alle seizoenen aantrekkelijk, denk aan de eerste frisgroene sprietjes in het voorjaar, de prachtige pluimen in de (na)zomer en de intense bladkleuren in de herfst. Zelfs in de winter heeft siergras een sprookjesachtig wintersilhouet te bieden, dat na een koude winternacht wordt versterkt door een laagje rijp. Er zijn ook wintergroene siergrassen die hun kleur behouden, zoals schapengras (Festuca) en zegge (Carex).

Eindeloos combineren

Houd je van de kracht van eenvoud? Vul dan bakken met één soort siergras, bijvoorbeeld prachtriet (Miscanthus) of lampenpoetsergras (Pennisetum). Liever meer variatie? Ga dan los met siergrassen in combinatie met bloeiende vaste planten. Voor een botanische look combineer je ze met bladplanten, zoals purperklokje (Heuchera).

Tips

Gebruik vorstbestendige potten en bakken om siergrassen in te planten. Zorg dat er gaten onder in potten zitten, zodat overtollig water weg kan lopen. Geef de grassen regelmatig water om uitdroging te voorkomen. Knip ze in het vroege voorjaar af, zo maak je plaats voor het eerste frisse lentegroen. Wintergroene grassen hoef je niet terug te knippen; eventueel kun je de verdorde grassprieten eruit plukken. Kijk op www.perennialpower.nl voor nog meer informatie over vaste planten.

Bron en foto: iVerde ‘Perennial Power’