Sfeervolle tocht langs lichtjes op De Brug

Aalsmeer – Wie woensdagavond 18 december in de buurt van PC basisschool De Brug liep, kon een spoor van lichtjes volgen. De kinderen en ouders vierden kerstmis met een wandeling langs herders en engelen, schapen en koningen. Die avond werd je op school verwelkomd met kerstliedjes, gezongen door een gemengd koor uit Aalsmeer-Oost.

Tijdens de tocht langs de lichtjes werden de leerlingen en ouders begeleid door een herder. Onderweg werd het kerstverhaal uitgebeeld door leerlingen en liedjes gezongen door jong en oud, soms zelfs begeleid door live muziek. De kerstwandeling eindigde op het schoolplein waar in de stal het kerstverhaal werd afgesloten. Daarna was er een gezellig samenzijn op het plein om met elkaar de kersttijd te vieren.

Kerststukjes maken

Eerder die woensdag hadden de kinderen al prachtige kerststukjes gemaakt. Met leerlingen uit alle groepen door elkaar in elk lokaal werd er groen gestoken en versieringen toegevoegd. Oudere leerlingen hielpen de jongeren en overal klonk kerstmuziek. Het was een gezellige aanloop naar de kerstwandeling in de avond.

Kerstontbijt

Als afsluiting van de kersttijd hebben de kinderen op vrijdagochtend in hun klas van een kerstontbijt genoten. Met de zelfgemaakte kerststukjes op tafel en een heerlijk ontbijt was er een fijne sfeer in elke klas. De kinderen, ouders en leerkrachten hebben weer genoten van een mooie decembermaand op De Brug.