Seringenkwekers onthullen Seringenkunstwerk

Aalsmeer – De omgeving op het terrein bij het Flower Art Museum wordt steeds fleuriger. Hard wordt gewerkt door vrijwilligers om de daktuin aantrekkelijker te maken en te houden met bloemen en planten en sinds afgelopen vrijdag 2 juni is een extra ‘trekker’ gearriveerd. Graffiti-kunstenaar Sander Bosman heeft in het kader van het ‘Jaar van de Sering’ vier panelen van deze mooie, Aalsmeerse bloemen gemaakt.

De kleurige afbeeldingen van Seringen werden officieel onthuld door, jawel, een groep Aalsmeerse Seringenkwekers. Het werk zal vanaf de tweede helft van juni te zien zijn in de tuin. Het Flower Art Museum is namelijk nu even dicht in verband met de inrichting van een nieuwe tentoonstelling. Op zondag 18 juni wordt deze geopend. ‘Black & White’ is de titel en toont werken van zeven kunstenaars.

Tot slot nog een leuk nieuwtje: de seringenkwekers vonden dat er ook nog een witte sering bij hoort en spontaan is besloten dat Sander met hun steun een extra, vijfde paneel gaat maken.