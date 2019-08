De Kwakel – Op het bedrijventerrein aan de Betula in de De Kwakel is een man gewond geraakt aan zijn been nadat hij met zijn scooter tegen een Tesla aan kwam. De bestuurder van de Tesla wilde wegrijden uit het parkeervak en heeft mogelijk de scooterrijder over het hoofd gezien. De ambulancedienst heeft de man behandeld. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval . (foto: Davey Photography/ Davey Baas