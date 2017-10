Scooter van overvallers Coop Uithoorn gevonden

Uithoorn- De politie heeft de vluchtscooter van de twee overvallers van supermarkt Coop in Uithoorn veilig gesteld. Zij vonden de vluchtscooter in de Prins Clausstraat in Uithoorn. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Deze morgen reed er een auto bij supermarkt Coop naar binnen, precies op het moment dat een medewerkster van de supermarkt de pinautomaat aan het bijvullen was. De medewerkster raakte bij deze overval lichaamelijk licht gewond, maar was wel totaal de klus kwijt. De twee vermoedelijke daders van deze brute overval lieten de auto achter en vluchten weg op een scooter. Deze is nu veilig gesteld

FOTO: Davey Photography/ Davey Baas