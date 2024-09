Fracties positief over nieuwe brandweerkazerne

Aalsmeer – Twee brandweerwagens voor het Raadhuis en een tribune vol brandweerlieden, een politiek brandje blussen of een vurig betoog sussen? Nee, de leden van Brandweer Aalsmeer waren donderdag 19 september naar de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur gekomen om de presentatie bij te wonen over de nieuw te bouwen brandweerkazerne en natuurlijk waren ze nieuwsgierig naar de reacties van de fracties.

Het huidige complex is ‘op’, voldoet niet meer aan de veiligheidseisen, heeft lekkage, vele kieren en gaten en verouderde installaties. Restauratie zou zo’n 6,6 miljoen euro kosten, terwijl nieuwbouw neer komt op totaal 8,9 miljoen euro.

De kazerne blijft gevestigd op dezelfde locatie aan de Zwarteweg, volgens onderzoek nog steeds de beste, centrale plek in de gemeente, maar gaat gerealiseerd worden meer in de hoek van het terrein en gedraaid, parallel aan de Burgemeester Kasteleinweg. Het wordt een modern, transparant gebouw met zonnepanelen, groene daken (beplanting) en een ruime parkeergelegenheid met bomen. De kazerne, met ook een eigen ruimte voor de ambulancedienst, wordt deels over de bestaande vijver gebouwd.

Uitrukken voor een brand, een aanrijding of een ander incident gaat via de uitgang aan de Burgemeester Kasteleinweg en de kazerne weer inrijden via de bestaande toegangsweg bij de Zwarteweg Voor het ontwerp heeft de architect diverse sessies gehouden met de Brandweerlieden en zo is een kazerne ontwikkelt die voldoet aan alle wensen en nodige eisen.

Een voordeel op de nieuwe hoekplek is dat de huidige locatie (kazerne wordt gesloopt) toegevoegd wordt aan woningbouwproject Zwarteweg en er dus meer ruimte komt voor realisatie van huizen. Voor de Marokkaanse Gemeenschap dient wel een andere locatie gevonden te worden.

De aanwezige brandweerlieden zagen en hoorden dat het nieuwbouwplan positief werd ontvangen door de fracties. Er waren enkele (financiële) vragen, maar over het algemeen was er goedkeuring en werd groen licht gegeven voor het verdere proces. Op de ‘hamerslag’ moet nog wel enige tijd gewacht worden. Het plan gaat nu omgezet worden naar een definitief voorstel. Burgemeester Gido Oude Kotte benadrukte dat de fracties op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en er nog voldoende ruimte blijft voor participatie. De planning is presentatie in de raad in het voorjaar van 2025, bouwen in 2026 en ingebruikname van de nieuwe kazerne (en sloop van het oude gebouw) in het voorjaar van 2027.