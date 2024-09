“Even een zebrapad aanleggen? Dat gaat zomaar niet.”

De Kwakel – Tijdens de Vergadering van de commissie Wonen en Werken vertelde wethouder Jan Hazen (VVD) duidelijk en uitgebreid over de verkeerssituatie in de directe omgeving van het Kwakelsepad 10. Hazen deed dat in verband met de aangekaarte verkeersonveiligheid voor de bewoners van het daar gelegen woon-zorgcomplex ‘Ons Tweede Thuis’. Herhaaldelijk zijn daarover klachten en nu hadden de ouders van bewoners en ook de Stichting de gemeente Uithoorn gevraagd om ter plekke een zebrapad aan te leggen. Wethouder Hazen legde uit dat de gevraagde verkeersvoorziening daar onmogelijk is. “Het klinkt zo gemakkelijk, leg even een zebrapad aan of maak er een 30-kilometer zone weg van, maar het kan niet daar. Het is daar een hele complexe verkeerssituatie.”

De toegang tot en de uitrit van het woon-zorgcomplex gaat via een brug naar het perceel. Tegenover het woon-zorgcomplex staat een klein woonblokje met één van de uiteinden de Monseigneur Noordmanlaan als zijstraat en aan het andere uiteinde de Sint Jozeflaan. Bijna tegenover het woon-zorgcomplex is een parkeerplaats voor een lijnbus. Die zou daar heel bewust zijn gemaakt om te voorkomen dat een bus voor één van de ramen van een woning zou stilstaan.

Geen trottoir

Een stukje verderop is de rijbaan van het Kwakelsepad voorzien van een het plateau met daarop een voetgangersoversteekplaats. Deze oversteekplaats is vanuit de woonvoorziening niet bereikbaar omdat aan de kant van het woon-zorgcomplex geen trottoir ligt. “Om daar een trottoir aan te leggen zullen we ongeveer een meter uit de oever een damwand moeten slaan over die hele lengte met als gevolg dat we eerst alle bruggen moeten verwijderen, de kabels, de leidingen ect, ect. Dat wordt dan een enorme ingrijpende klus. Eigenlijk moet je tot de conclusie komen dat de toegang/uitgang van de woonvoorziening op een totaal verkeerde plaatst is gecreëerd, maar het zij zo.”

“Technisch is er eigenlijk nauwelijks iets aan te doen. De toestand van de weg is zodanig dat hij ook voorlopig niet aan groot onderhoud toe is. Dat had je nog kunnen kijken of je met het plateau kun schuiven of zoiets, maar dat blijven lapmiddelen. Het is een doorgaande weg er rijdt een regionale bus, dus moeilijk, moeilijk allemaal.” (

Verantwoording

“Er is wel degelijk iets aan de veiligheid voor de bewoners te doen. De bewoners die daar wonen, wonen daar omdat ze een beperking hebben. Er zijn er ook die goed in staat zijn om in het verkeer zelfstandig hun ding te doen. En anderen zullen meer begeleiding nodig hebben. Voorbeeld: als de bewoners ’s middags met het busje terugkomen van hun werk, parkeert het busje aan de overkant van de weg en moeten de bewoners een gevaarlijke oversteek maken. Heel vaak loopt de chauffeur namelijk niet mee. Het busje kan natuurlijk ook gewoon over de brug naar het terrein van de woonvoorziening rijden, want daar is de brug weer helemaal voor gemaakt en zo kan hij de mensen veilig oppikken en afzetten.”

“Ik denk dat de belangrijkste maatregelen en verantwoordelijkheid om de bewoners die wat meer begeleiding nodig hebben, bij de instelling zelf liggen. Wij zouden wel willen, maar dat is onmogelijk. Het is van onze kant geen onwil, maar onmacht”, aldus de wethouder.

