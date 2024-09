Coq Scheltensweg en Dokter Bonlaan in Oosteindedriehoek

Aalsmeer – De zestien straten van Oosteindedriehoek fase 1 worden vernoemd naar bekende Aalsmeerders. Het college van B&W heeft ingestemd met de 16 door de commissie Naamgeving Openbare Ruimt voorgestelde namen. De nieuwbouwwijk Oosteindedriehoek is gelegen in Aalsmeer-Oost, tussen de Legmeerdijk, Aalsmeerderweg en de bestaande woonwijk Nieuw Oosteinde.

Voor de straatnamen in deze nieuwe wijk is gekozen voor ‘Bekende Aalsmeerders’. Met dit thema is de wijk nu en in toekomst herkenbaar als wijk van Aalsmeer. En op deze manier kunnen Aalsmeerders die zich op verschillende manieren en in verschillende tijdvakken hebben ingezet voor Aalsmeer worden geëerd. Binnen het thema ‘Bekende Aalsmeerders’ worden zoveel mogelijk Farregatters en vrouwen vernoemd. Daarnaast is er de voorkeur aan gegeven om Aalsmeerders met verschillende beroepen/functies te vernoemen, bijvoorbeeld dokters, mensen uit het verzet, mensen uit kerkgemeenschappen en kwekers. De voorgestelde namen zijn zo zorgvuldig mogelijk gescreend.

Straatnamen

De volgende zestien straatnamen zijn vastgesteld: Prof. Berghoefweg, Dirk Helslootpad, Jan Bakkerpad, Dokter Bonlaan, Maus van Staaverenweg, Wiebe Koopstraweg, Dokter Kaanweg, Coq Scheltensweg, Gebr. Rutgers van Rozenburgweg, Joke van der Zwaanweg, Haasje Buijshof, Pastoor Roosjenhof, Greetje van Itterzonstraat, Wim Kammeraadstraat, Badmeester Geurtspad, Scheepsbouwer Hoogervorstpad. Uitgaande van het stratenplan is gelet op de plaatsing en toevoeging van straat/weg/laan/hof of pad.

Participatie

Inwoners hebben via het participatieplatform van de gemeente namen kunnen opgeven van bekende Aalsmeerders die volgens hen een straatnaam verdienen. Dit heeft een lijst met zo’n zeventig namen opgeleverd. Een deel van deze namen is nu gebruikt voor de eerste fase van Oosteindedriehoek, een ander deel kan worden gebruikt in de tweede en derde fase.