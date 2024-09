“State of the region”: goede klik tussen gemeente en ondernemers

Uithoorn – Op 12 september jl. vond bij Sjiek aan de Amstel in Uithoorn de “State of the Region” voor de Amstelland-Meerlanden regio plaats. De gemeente Uithoorn was samen met de Ondernemingsvereniging Uithoorn (OVU) gastheer van dit jaarlijkse evenement.

Ieder jaar worden verkenningen uitgevoerd naar de economische ontwikkelingen op het gebied van onder andere de arbeidsmarkt, economische structuur en concurrentiekracht in de Metropoolregio Amsterdam, met als deelregio Amstelland-Meerlanden. Tijdens de bijeenkomst presenteerde professor Henri de Groot van de Vrije Universiteit Amsterdam de resultaten van het onderzoek. Ook kwamen diverse lokale ondernemers aan het woord.

Wethouder Jan Hazen deed het openingswoord en heette alle deelnemers welkom: “Deze netwerkbijeenkomst is een mooie gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen en met elkaar uitdagingen en kansen te bespreken. Samenwerken kost tijd, maar in deze tijden hebben we elkaar wel nodig om tot een toekomstbestendig resultaat te komen.”

Onzekere tijden, grote uitdagingen

Professor De Groot nam het publiek mee in de belangrijkste inzichten uit de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. Hij zoomde in het bijzonder in op de regio Amstelland-Meerlanden en de gemeente Uithoorn. Deze verkenning vormt steeds meer de basis voor “het verhaal van deze regio”. De Groot benadrukte: “Het maken van verbindingen in de samenleving is complex. Het onderzoek laat aan de ene kant zien dat het vertrouwen door onzekere tijden en grote uitdagingen laag is, maar aan de andere kant gaat het wel heel goed met de economie. Het is daarom belangrijk om de balans te krijgen tussen verschillende doelen, zoals verduurzaming, aanpak van armoede en het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt.” De onderzoeker gaf aan het slot van zijn besloot aan dat het belangrijk is om in te zetten op samenwerken, het creëren van vertrouwen en om te blijven investeren.

Omgaan met innovaties

Na de pauze was het de beurt aan vier ondernemers uit de gemeente Uithoorn. Sander Hazewinkel van Lgem vertelde boeiend over microalgen en waarom deze “mini-fabriekjes” zo belangrijk zijn. “Zonder algen kun je geen goed voedsel maken.” Lgem is de afgelopen jaren zeer hard gegroeid. Dit zorgt ook voor uitdagingen, gaf Hazewinkel aan: “De strenge wetgeving maakt het niet altijd even makkelijk om innovaties goed in de markt te zetten. Maar daar blijven we wel op inzetten en in investeren.”

Kansen op de arbeidsmarkt

Lex Vonk, directeur AM Match, had een positief verhaal te vertellen. AM match biedt mensen die moeilijk aan een baan komen nieuwe kansen op betaald werk bij reguliere bedrijven. Het bedrijf begeleidt momenteel in totaal 1000 mensen, waarvan slechts 200 mensen intern aan de slag zijn “Tegenwoordig kom ik gemakkelijker binnen bij bedrijven vanwege de krapte op de arbeidsmarkt!” Aan het einde van zijn presentatie gaf Vonk de zaal mee: “Onderzoek de mogelijkheden binnen uw bedrijf. Er is meer mogelijk dan u denkt. Laat uw maatschappelijke betrokkenheid zien en los daar mogelijk uw personeelsvraagstuk mee op.”

Een bedrijf die daar wat mee heeft gedaan is schoonmaakonderneming G.Raggers & Zn BV gevestigd aan Amsteldijk-Noord in Uithoorn. Het bedrijf heeft voor de gemeente Amstelveen een samenwerking met AM Match. Commercieel directeur Chantal van Amerongen sprak met veel enthousiasme en trots over hun familiebedrijf. Zij is samen met haar broer de 4de generatie die leiding geeft aan zo’n 400 medewerkers. Het bedrijf heeft zowel met hun eigen personeel als hun klantenkring een hechte band. Van Amerongen: “Klanten en medewerkers willen graag tot de ‘Raggers-familie’ horen. We hebben een echte ‘ons kent ons’-cultuur; die past goed bij ons.”

Faciliteer de ondernemers

Chris van Zantwijk, directeur EKZ Makelaars, was de laatste spreker van de netwerkbijeenkomst. In een strakke presentatie liet hij zien hoe het vestigingsklimaat van gemeente Uithoorn is. Uithoorn heeft een gunstige ligging tussen stad en platteland. Het is goed bereikbaar, zeker met de komst van de tram. Daarbij is het nog relatief betaalbaar. Van Zantwijk rondde de presentatie af door de bestuurders in de zaal nog iets mee te geven. “Er moeten keuzes en besluiten gemaakt worden. De samenstelling van nieuwbouw moet zorgvuldig(er) worden gekozen. Faciliteer de ondernemers optimaal die zich (willen) vestigen en help hen te slagen in Uithoorn en De Kwakel. De gemeente Uithoorn is bijzondere deelnemer in deze regio; dat vraagt soms om een andere invalshoek.”

Onder begeleiding van dagvoorzitter Gaetana Ferla bedankten wethouder Jan Hazen en Michelle de Wit van Ondernemersvereniging Uithoorn alle sprekers. De bijeenkomst gaf de aanwezigen voldoende stof om na afloop nog lang na te praten.

Foto gemeente Uithoorn