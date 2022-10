Schrijversparade: Daten met een leesliefhebber

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 5 november zal het bruisen in de bibliotheek. Voor nieuwsgierigen en doeners valt er tijdens de Schrijversparade veel leuks te halen. Niet letterlijk maar wel figuurlijk. Doe samen met Els Hartman mee en schrijf jouw eigen verhaal of sluit je aan bij Meliza de Vries en maak een gedicht. Kom je liever luisteren, dan ben je ook aan het goede adres wanneer Leni Paul, Truus Oudendijk en Mandy van der Zwaard vertellen over hun werk voor krant, tijdschrift of digitale media. Ben je nieuwsgierig hoe anderstaligen Nederlands hebben geleerd? Zij gaan het je vertellen.

Klim op de zeepkist

Misschien vind je het leuk om iets voor te lezen uit een favoriet boek? Neem de uitdaging aan en klim dan op de zeepkist. Ben je goed in het schrijven van eigen songteksten pak je kans en je gitaar en laat je stem en de klanken horen. Het geeft je zeker eeuwige Aalsmeerse roem. Heb je zelf recent een boek geschreven en wil je die ervaring delen met anderen, doe dan vooral mee aan het boekdaten. Dat telt overigens voor iedereen die van lezen houdt; daten met een leesliefhebber!

Poppenkast voor kinderen

Gerard Zelen was zo enthousiast dat hij speciaal voor de Schrijversparade zijn poppen tot boekenwurmen heeft omgetoverd. Hoe hem dat gelukt is? Kom luisteren naar zijn voorstelling!

Mariët Meester

De vele boeken die Mariët Meester al heeft geschreven wijzen allemaal op een maatschappelijke belangstelling. In het meest recente boek; Koloniekind wordt wel duidelijk waar deze betrokkenheid vandaan komt. Haar jeugd bracht zij door in het gevangenisdorp Veenhuizen. Zij heeft samen met haar partner Jaap de Ruig veel gereisd. Met de pipowagen en hun ezeltje trokken zij door het Spaanse landschap. Maakten in Roemenië kennis met de Roma zigeuners. Al deze ervaringen leverden bijzondere boeken, films en video’s op. Mariët kan niet alleen indringend schrijven, maar ook prachtig vertellen en dat doet zij tijdens de Schrijversparade over haar boek Koloniekind.

Wim van de Hulst

Een meesterverteller is ook Wim van de Hulst. Zijn vader exposeerde ooit in het Oude Raadhuis en bij zijn komst stond er een lange rij fans om de boeken, zoals Peerke en In de Soete Suikerbol, uit hun jeugd te laten signeren. Zijn grootvader schreef de boeken altijd voorzien van stichtelijke en bemoedigende woorden. Het kwam altijd weer goed in zijn boeken. Wim werd een succesvolle fotograaf, maar over zijn bewondering voor zijn voorvaderen en de herinneringen aan hen leveren een prachtig gesprek op. Van 11.00 uur tot 17.00 uur is iedereen welkom in de bibliotheek in de Marktstraat. De toegang is gratis. De Schrijversparade is een initiatief van het Huiskamermuseum en Wilbert Streng.

Foto: Mariët Meester. Foto: Jaap de Ruig