Schoorsteenbrand in Snoekbaarsstraat

Aalsmeer – Zondag 4 april omstreeks kwart over tien in de avond is de brandweer uitgerukt voor een brand in de Snoekbaarsstraat in Nieuw-Oosteinde. Er was brand ontstaan in de schoorsteen van een woning.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur gedoofd. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. De woning heeft lichte rook- en waterschade.

Foto: VTF