Schoolvoetbal bij RKDES met 550 deelnemers

Kudelstaart – Op maandag 7 juni barstte eindelijk het schoolvoetbaltoernooi 2021 los in Kudelstaart. Na maandenlange voorbereidingen en weken in spanning wachten konden ruim 550 basisschool leerlingen uit Kudelstaart starten met de strijd om de titel kampioen schoolvoetbaltoernooi.

Vorig jaar kon het toernooi vanwege de toen geldende corona-maatregelen immers niet doorgaan. Dit was een grote teleurstelling voor de kinderen van de basisscholen uit Kudelstaart en Aalsmeer. Om te kijken wat er in 2021 wél mogelijk kon zijn, heeft het schoolvoetbalcomité van S.V. RKDES al vroegtijdig de koppen bij elkaar gestoken. Hieruit is het idee ontstaan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en twee gescheiden toernooien te organiseren: een toernooi voor de scholen uit Kudelstaart bij RKDES en voor de Aalsmeerse scholen bij FC Aalsmeer. Helaas heeft het bestuur van FC Aalsmeer moeten besluiten het toernooi voor de Aalsmeerse scholen niet door te laten gaan.

Maar, in Kudelstaart gaat het schoolvoetbaltoernooi wel door! Ook tot groot enthousiasme van de kinderen: er zijn ruim 550 deelnemers! Onder toeziend oog en na de aftrap door kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh werd het toernooi feestelijk geopend. RKDES heeft de wedstrijden zoveel mogelijk gespreid, zodat het aantal kinderen tegelijkertijd op het complex beperkt is. Omdat er geen ouders en andere toeschouwers toegelaten worden op het complex, wordt dit jaar gebruik gemaakt van een online, realtime systeem voor het programma, de uitslagen en de standen. Dit betekent dus dat de ouders thuis ook mee kunnen kijken naar de uitslagen van de wedstrijden van hun kinderen. Het schema, programma en standen zijn te vinden op: https://www.tournify.nl/live/schoolvoetbal2021/. Tip: op de website www.rkdes.nl staat een handige QR-code, die meteen toegang geeft tot deze site. Een live-verslag en foto’s zijn te vinden op de facebook-pagina van RKDES. Tijdens het toernooi wordt er fruit verstrekt aan de kinderen. De kantine is open met een beperkt assortiment, zie hiervoor www.rkdes.nl.

RKDES dankt de sponsoren, leiders, ouders en in het bijzonder alle vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan dit toernooi. Zonder deze hulp is het niet mogelijk om dit historische waardevolle evenement tot een succes te maken voor de kinderen.

Foto: Kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh geeft aftrap voor het schoolvoetbaltoernooi in Kudelstaart.