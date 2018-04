Schoolkorfbaltoernooi bij VZOD in Kudelstaart

Kudelstaart – Op woensdag 18 april wordt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gehouden bij VZOD. Ruim 300 kinderen van 7 scholen gaan met veel plezier en enthousiasme het veld in. Dit jaar doet De Zevensprong uit Rijsenhout voor het eerst mee. Benieuwd of zij De Graankorrel, die de houder is van de Atie Westerdijk wisseltrofee, het moeilijk zullen gaan maken!

Als voorbereiding zijn in de afgelopen weken op meerdere scholen korfbalclinics gegeven door spelers van VZOD, zodat de kinderen al wat korfbalvaardigheden kunnen opdoen. Maar belangrijker is dat de kinderen veel plezier beleven aan de korfbalsport.

Spelletjesronde

Net als vorig jaar, wordt er voor de kleuters van groep 1 en 2 een spelletjesronde gehouden. Tussen 13.30 en 15.30 uur zijn alle kleuters welkom om mee te doen, ook als je school niet meedoet aan het korfbaltoernooi. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, kom maar langs!

De kinderen van groep 3-4 spelen gelijktijdig hun toernooi. Tussen 16.00 en 20.00 uur wordt het toernooi voor de groepen 5 t/m 8 gespeeld. Aansluitend zal kinderburgemeester Derek Buikema de prijzen en de wisselbeker uitreiken aan de winnende teams.

De kinderen die het korfballen leuk vinden, kunnen in de weken erna vrijblijvend meetrainen op dinsdag en donderdag. VZOD bevindt zich op het sportcomplex Calslagen, Wim Kandreef in Kudelstaart. Supporters en belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!