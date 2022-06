Scholenreünie Bovenkerk in Noorddamcentrum

Bovenkerk- Op 17 september is de tweede editie van de Bovenkerkse scholenreünie 2022. De reünie vindt plaats in het vernieuwde Noorddamcentrum in Bovenkerk. Een prachtige plek voor Bovenkerkers om elkaar te ontmoeten. De nieuwe uitstraling met lichte kleuren geeft een ruim gevoel en de nieuwe raam partijen versterken dit gevoel. Het comité van de reünie gaat bij de officiële opening unieke foto schilderijen van het vroegere Bovenkerk aanbieden om het vernieuwde Noorddamcentrum nog meer cachet te geven. Het worden schilderijen waar vele oude dorpsgezichten te zien zijn. De schilderijen zijn gemaakt door twee echte Bovenkerkers met duizenden foto’s in hun bezit. Frans Rosenberg en René Boerlage hebben een selectie gemaakt die het bekijken waard is. Zo krijgt het gebouw de uitstraling van een echt dorpshuis waar vanaf 17 juni iedereen welkom is. Een buurt bakkie, even de krant lezen, potje kaarten of zomaar even bijpraten met andere dorpsgenoten.

Aanmelden voor reünie

Het reünie comité doet ook een oproep om je op tijd aan te melden voor de reünie als je daar nog niet aan toe gekomen bent. Nieuw bij deze editie dat de leerlingen en medewerkers van de Bovenkerkse Prof. Kohnstammschool ook van harte welkom zijn. Aanmelden kan via de site:

Bovenkersescholenreunie2022.nl