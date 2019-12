Schermer Daniël Giacon 57ste op wereldranglijst

Aalsmeer – Daniël Giacon van SchermCentrum Amsterdam (SCA) heeft zaterdag 14 december op de wereldbeker floretschermen in Tokio de 64ste plaats behaald.

In de voorronde won de Aalsmeerse schermer drie van de zes partijen in de poule. Vervolgens won hij twee eliminatiepartijen en plaatste zich voor het hoofdtoernooi. Daar trof hij de 26-jarige Amerikaan Inboden die momenteel nummer 2 van de wereld staat. Daniël bood goed weerstand, maar moest zich met 10-15 gewonnen geven.

Na goede prestaties op het EK en WK en eveneens een plek in de top 64 bij de wereldbeker in Bonn vorige maand staat de pas 19-jarige Giacon nu 57ste op de wereldranglijst.

Olympische Spelen

Deelname aan wereldbekerwedstrijden zijn belangrijk voor de ranking en dus voor deelname aan de Olympische Spelen. Helaas moeten Nederlandse schermers alle kosten voor toernooien zelf betalen, waardoor het moeilijk is om hoger op de wereldranglijst te komen.

Voor dit toernooi had Daniël een sponsor gevonden, anders had hij niet kunnen deelnemen. Wilt u Daniël ook steunen op zijn weg naar de Olympische Spelen? Op zijn website www.danielgiacon.nl staat informatie over sponsormogelijkheden.

Foto A. Bizzi