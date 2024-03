Schaatswens in vervulling met Dag van je Leven

Aalsmeer – Vrijdag 22 maart is Stichting Dag van je Leven op pad geweest om weer een leuke wens in vervulling te laten gaan. De 15-jarige verstandelijke beperkte Luuk wilde graag een keertje schaatsen en dat mocht hij gaan doen op Schaatsbaan Haarlem samen met zijn groep van Dagbestedingscentrum De Vlinder in Nieuwveen en zijn vader.

Het feest begon al in de ochtend toen er een mooie oude bus van Stichting Veteraan Autobussen, werkgroep Aalsmeer het terrein van Ipse de Bruggen op kwam rijden. In Haarlem werd de groep opgewacht door architect Richard Pannenkoek en zijn dochter Paulien, die vanuit hun Schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart hadden aangeboden iedereen op het ijs te helpen en les te geven. Luuk kon prima schaatsen en leerde van de tips die hij kreeg. Hij vond het geweldig en ook de anderen vonden het fijn op het ijs. Er waren schaatsframes beschikbaar wat voor sommigen een handig hulpmiddel was. Na genoten te hebben van een lunch in het restaurant van de ijsbaan, ging de groep moe en voldaan weer richting de dagbesteding.

Het bestuur van Stichting Dag van je Leven is dankbaar dat er mensen opstaan om deze mooie wensen mogelijk te maken of te sponsoren. Sommige dingen, zoals schaatsen, lijken zo vanzelfsprekend voor de meesten, terwijl het voor deze doelgroep erg bijzonder is.