Schaatsen: Fabienne Maarse 15e op NK Junioren

Aalsmeer – Fabienne Maarse is 15e geworden tijdens het Nederlands Kampioenschap Junioren C in Utrecht. De 15-jarige VZOD-schaatster reed de 500 meter in 44.90 en de 1500 meter in 2.20.91.

En afgelopen maandagavond 6 maart heeft de Aalsmeerse in Thialf in Heerenveen twee mooie persoonlijke records geschaatst: De 500 meter in 43.55 en de 1500 meter in 2.15.23. Als afsluiting van het schaatsseizoen doet Fabienne vrijdag op uitnodiging in Leeuwarden mee aan de Zilveren Bal, een 100 meter sprintersbal.