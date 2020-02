Schaakworkshop voor kinderen in bibliotheek

Aalsmeer – De bibliotheek organiseert een schaakworkshop voor kinderen (6 tot 12 jaar) die het leuk vinden om betere schakers te worden. Frank Erwich, meervoudig Nederlands kampioen schaken, pakt uit met uitdagende schaakoefeningen, voorbeelden van interessante partijen en tips om snel sterker te worden. Verder worden er natuurlijk partijtjes gespeeld tegen de andere deelnemers. Frank laat zich ook graag uitdagen voor wie durft!

Erwich loopt inmiddels meer dan twintig jaar mee in de schaakwereld en weet precies wat er nodig is om het spel van de kinderen te ontwikkelen. Na dit uur schaaktraining hebben de kinderen hun eerste stappen naar het worden van een grootmeester gezet en komen ze goed beslagen ten ijs wanneer ze vader, moeder, buurman of leraar de volgende keer op het bord tegenkomen.

De workshop wordt twee keer gegeven. Op dinsdag 18 februari van 13.00 tot 15.00 uur in Bibliotheek Westwijk Amstelveen en op woensdag 19 februari van 10.00 tot 12.00 in Bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat.



Deelname kost 6 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Kaartjes zijn te koop via de website van de Bibliotheek Amstelland: www.debibliotheekamstelland.nl

Fotograaf: Jan Vasek