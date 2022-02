Samir van Green Park weer in Team NL Handbal

Aalsmeer – Bondscoach Erlingur Richardsson heeft 24 spelers opgenomen in zijn definitieve selectie voor een trainingsstage in maart ter voorbereiding op de WK play-off. De TeamNL Handbalheren trainen van maandag 14 tot en met zaterdag 19 maart op Papendal. Tijdens deze interlandweek speelt de ploeg geen wedstrijden. Samir Benghanem, aanvoerder van Green Park Handbal Aalsmeer, is opnieuw opgenomen in de selectie van de bondscoach. Ook de drie oud-spelers Niko Blaauw, Lars Kooij en Jeffrey Boomhouwer van Handbalvereniging Aalsmeer zijn geselecteerd. Alledrie spelen momenteel bij verschillende handbalclubs in Duitsland.

Uit- en thuiswedstrijd

De WK play-off voor de Oranjeheren wordt gespeeld met een uitwedstrijd op 13 of 14 april en een thuiswedstrijd op 17 april. De directe tegenstander is nog niet bekend, aangezien Portugal en Zwitserland eerst onderling uitmaken wie het tegen Nederland gaat opnemen. De eerste keer dat beide landen elkaar treffen is op 17 maart in Portugal. De return in Zwitserland staat gepland op 20 maart.

WK in 2023

Het land dat het beste resultaat behaalt over twee wedstrijden in de WK play-off kwalificeert zich voor het wereldkampioenschap in Polen en Zweden, dat van 11 tot en met 29 januari 2023 plaatsvindt. De laatste keer dat het Nederlands Herenteam actief was op een wereldkampioenschap was in 1961.

De organiserende landen Polen en Zweden en de regerend wereldkampioen Denemarken zijn al zeker van deelname aan het WK. De drie beste landen op het EK, met uitzondering van de al geplaatste landen, plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. Spanje, Frankrijk en Noorwegen hebben hierdoor ook een direct startbewijs veroverd.

Schorsing spelers

In de BeNe League komt Samir voorlopig niet in actie. Op Handbal Inside wordt de uitspraak van de Tuchcommissie over de straffen na de vechtpartij tussen Aalsmeer en Visé bekend gemaakt. Tim Bottinga, zelf al geschorst door het bestuur van Green Park, mag twaalf wedstrijden niet meespelen. Ook Samir wordt bestraft. De aanvoerder moet zes wedstrijden op de bank blijven. Visé moet het negen wedstrijden doen zonder Yves Vancosen, de speler die een kopstoot uitdeelde aan Samir, en drie duels zonder keeper Nicolas Plessers.