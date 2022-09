‘Samenscholing’ containers in het Centrum

Aalsmeer – Heel veel lege, oude containers staan in groepjes bij elkaar in het centrum en dat is niet omdat de inwoners te lui zijn om hun bak binnen te halen. De ‘samenscholing’ is op verzoek van de gemeente, de oude containers gaan namelijk opgehaald worden en worden/zijn vervangen voor nieuwe exemplaren. In het Centrum zijn de nieuwe containers al uitgedeeld, maar de uitdeelwagen is nog niet in alle wijken geweest.

De gemeente laat in een reactie weten dat er hard gewerkt wordt aan het uitdelen en ophalen. De ‘klus’ verloopt niet helemaal volgens planning, maar zo laat de gemeente weten: “Het uitdelen en innemen is klaar als wordt aangevangen met het nieuwe inzamelen.” Volgens de gemeente heeft iedereen in Aalsmeer voor 23 september een nieuwe grijze afvalbak.

De oude containers worden opgehaald door DBI, maar dit kan nog enkele dagen duren. Aan inwoners wordt gevraagd vanaf nu de nieuwe container te gebruiken.

Voor vragen over de containers, het legen en uitdelen kan contact opgenomen worden met Meerlanden via pi@meerlanden.nl of bel 0297-381717.