Samen werken aan ‘een weerbare wijk’

Aalsmeer – De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en gemeente Aalsmeer hebben het eerste deel van het project ‘Een weerbare wijk’ afgerond. Dit project helpt inwoners voorbereid te zijn op noodsituaties en hun zelfredzaamheid te vergroten. Bijvoorbeeld bij langdurige stroomuitval, waarbij een noodpakket belangrijk is, maar zeker ook hulp van of aan buren en naasten. Om samen aan een weerbare wijk te werken, hebben in maart twee bijeenkomsten plaatsgevonden: één in Kudelstaart en één in de Hornmeer. Tijdens deze avonden gingen buurtbewoners in gesprek met de veiligheidsregio, politie, maatschappelijke partners en de gemeente. Samen onderzochten zij hoe zij zichzelf kunnen voorbereiden en andere kunnen helpen in tijden van crisis.

Grote gevolgen

In de moderne wereld is elektriciteit vanzelfsprekend: het verlicht en verwarmt de huizen en verbindt mensen met elkaar. Maar wat er gebeurt er als de stroom langere tijd uitvalt? Langdurige stroomuitval kan voorkomen door extreme weersomstandigheden, technische storingen en andere onverwachte situaties. “Ik ben verbaasd over de grote gevolgen: niet tanken, niet naar huis kunnen en geen telefoon- of internetverbinding. Hoe heb je dan contact met je gezin? En wat hebben we op mijn werk hierover afgesproken? Ik ga dit absoluut bespreken,” aldus een inwoner.

Niet alleen

Inwoners, wijkagenten en welzijnsorganisaties kwamen tot mooie ideeën om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld het onderwerp agenderen in de vergadering van de werkgever, wijkoverleg of school. Zo wordt de boodschap samen uitgedragen. En hoe meer iedereen is verbonden, hoe weerbaarder de wijk of samenleving is. “Tijdens een crisis is de band met je buren essentieel. De impact is kleiner, want je staat er letterlijk niet alleen voor”, zegt een deelnemer.

Brief van burgemeester

Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart ontvangen binnenkort een brief van de burgemeester over zelfredzaamheid bij langdurige stroomuitval. “In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik het hier al over gehad. Het is een onderwerp wat actueel is en waar we ons op moeten voorbereiden. In de brief leest u hoe u dit kunt aanpakken en hoe wij ons als gemeente voorbereiden”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

De resultaten van het project ‘Een weerbare wijk’ worden gebruikt voor een bredere campagne binnen de regio. Met dit project zetten de veiligheidsregio en de gemeente Aalsmeer een belangrijke stap naar een weerbare samenleving. Meer informatie over voorbereiden op een noodsituatie staat op www.aalsmeer.nl (noodsituatie-ramp) of www.denkvooruit.nl.

Foto: Bijeenkomst ‘een weerbare wijk’. Foto: Gemeente Aalsmeer