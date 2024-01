Regio – Heb jij je ook voorgenomen om in januari te beginnen met hardlopen? Kom dan meetrainen met nieuwe groep voor beginnende hardlopers! Het maakt niet uit of je nog nooit hardgelopen hebt, onze trainers zorgen voor de juiste begeleiding en weten je te enthousiasmeren voor alles wat de loopsport zo mooi maakt. Je zult ervaren hoe fijn het is om samen te trainen en zo gemotiveerd worden om door te blijven gaan. Deze nieuwe groep start dinsdag 23 januari om 19:30 uur vanaf Rendementsweg 14 in Mijdrecht. Voor 30 euro kun je tot en met eind april deelnemen aan deze groep. In het kader van het 40 jarig jubileum van de Veenlopers in 2024 kun je daarna voor slechts 40 euro extra de rest van het jaar 2024 meedoen aan de trainingen en andere activiteiten van de Veenlopers.

Doe je mee? Aanmelden kan via het formulier op onze website.

https://veenlopers.nl/samen-lopen-is-leuker-bij-de-veenlopers/

Liever wandelen of al ervaring met hardlopen?

De Veenlopers trainen elke dinsdag- en donderdagavond bij de Rendementsweg 14 in Mijdrecht vanaf 19.30 uur tot ongeveer 20.45 uur. Dinsdag zijn er meerdere hardloopgroepen met verschillende niveaus. Op donderdag is er één hardloopgroep en één wandelgroep. De wandelaars verzamelen op dezelfde plek als de hardlopers. Vooraf aanmelden is niet nodig. Je mag een maand lang gratis meetrainen. Neem je deel aan de groep voor beginnende hardlopers, dan kan je zonder extra kosten meedoen met de wandelgroep op donderdag.

Meer informatie? Wil je eerst meer informatie? Kijk dan op de website www.veenlopers.nl, vul het contactformulier op de website in of stuur een e-mail naar info@veenlopers.nl.Kom