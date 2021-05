Samen Aalsmeer schoon en veilig houden met Fixi

Aalsmeer – Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd moet worden? Dat kunt u doen met Fixi, het systeem waarmee de gemeente Aalsmeer vanaf nu meldingen over de openbare ruimte behandelt en oplost.

De wethouders Wilma Alink (Groen en Afval) en Robert van Rijn (Openbare Ruimte) zijn blij met de komst van Fixi: “Iedereen komt wel eens zaken, zoals een volle afvalcontainer, overhangend groen, een kapotte lantaarnpaal of een losse stoeptegel tegen. We willen het onze inwoners met Fixi makkelijker maken om hier melding van te maken, zodat wij snel aan de slag kunnen met het herstellen van de openbare ruimte.” De wethouders hebben de app mogen testen en vinden hem erg makkelijk in gebruik. “Met Fixi houden we samen Aalsmeer schoon en veilig.”

App of website

U kunt een melding over de openbare ruimte doen in de Fixi-app of op www.fixi.nl. De Fixi-app kan worden gedownload in de App Store of Play Store. Je kunt op een kaart de locatie aanklikken en met een foto of tekst doorgeven waar het om gaat.

Melden kan anoniem

Daarnaast is het mogelijk om u contactgegevens eenmalig achter te laten of een gratis een Fixi-account aan te maken. Als uw gegevens bekend zijn, houdt de gemeente u op de hoogte van de status en afhandeling van de melding. De persoonsgegevens zijn niet openbaar. Kijk voor meer informatie over Fixi op: www.aalsmeer.nl/fixi.

Rood, geel en groen

In de app en op de Fixi website staat een kaart van Aalsmeer. Op deze kaart zijn alle meldingen te zien. De kleur van de locatiepin laat de status van de meldingen zien. Rode meldingen moeten nog in behandeling worden genomen, gele meldingen zijn in behandeling en groene meldingen zijn afgehandeld.

Telefonisch melden

Belt u toch liever met de gemeente? Dat kan natuurlijk nog steeds. Neem telefonisch contact op met het Klantcontactcentrum via 0297-387575. Uw melding wordt dan door een medewerker van het Klantcontactcentrum in Fixi gezet. Wie een e-mail over de voortgang en afhandeling van een melding wilt ontvangen, kan zijn of haar e-mailadres achterlaten.