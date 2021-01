Ruim 5.400 oliebollen bij Drive Thru verkocht

Aalsmeer – De Oliebollen Drive Thru van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer en banketbakkerij Müller op de laatste dag van het jaar bij De Bloemhof kan een geweldig succes genoemd worden. Gelijk vanaf de aanvang om zeven uur in de ochtend begon de verkoop en eindigde even over vier uur ‘s middags met ruim 5.400 verkochte oliebollen en appelflappen.

“Een ongekend hoog aantal”, aldus voorzitter Mike van der Laarse. “De actie ‘handballen voor hele team die de meeste oliebollen verkoopt’ heeft hier ook aan bijgedragen. Het is een nek-aan-nek race geworden tussen de dames C1 en de F1. De C1 heeft uiteindelijk gewonnen, mede omdat het team meer speelsters bevat.” Om die reden heeft de sponsor besloten om beide teams te belonen voor hun verkoopinzet. Zowel de dames C1 als de meiden van F1 hebben allemaal een nieuwe handbal gekregen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

De samenwerking van Greenpark Aalsmeer met banketbakkerij Müller is prima verlopen, beide partijen kijken terug op een geweldige en heel gezellige 31 december. Ook de kopers konden het initiatief waarderen. “Het was top geregeld en erg leuk”, aldus een Drive Thru bezoeker. Van de oliebollentaxi, die werd ingezet om bestellingen aan huis af te leveren, is ook flink gebruik gemaakt. De auto reed niet alleen langs de deuren in Aalsmeer, maar ook in omliggende gemeenten is bezorgd. “In Nes aan de Amstel zijn de bollen en flappen goed ontvangen”, zo laat een bewoner weten.