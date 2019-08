Rubberen boot vanuit jachthaven gestolen

Aalsmeer – Vanuit een jachthaven aan de Uiterweg is waarschijnlijk op woensdag 28 augustus rond vijf uur in de ochtend een rubberen boot gestolen.

De boot is van het merk Nimarine, type Black Rhino 290 en is voorzien van een Yamaha 6 pk witte motor met rode tekst.

De eigenaren uit Kudelstaart hopen natuurlijk dat hun boot (zwart van kleur) terug gevonden wordt en vragen inwoners om mee te zoeken.

Wie informatie over de boot heeft, of de Nimarine ergens heeft zien liggen of varen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.