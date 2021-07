Roy en Justin 4e op EK voor illusionisten

Aalsmeer – Afgelopen week vond in Manresa in Spanje het EK voor illusionisten plaats. Het Aalsmeerse duo Roy en Justin Huiskens mocht Nederland vertegenwoordigen. Afgelopen zaterdag 3 juli werd de uitslag bekend gemaakt. De titel is niet behaald door Roy en Justin, maar de twee inwoners hebben wel de vierde plaats weten te bemachtigen. Een enige teleurstelling voor de illiusionisten, maar toch ook wel een resultaat om trots op te zijn.

Op 30 juni, eind van de middag, was het podium voor de broers. “De act ging echt heel goed. Het publiek ging uit z’n dak en wij ook. Mede dankzij onze crew liep alles als een trein”, aldus het tweetal. “Nu is het wachten wat de jury er van vindt.”

De eerste plaats is behaald door Doble Mandoble uit België, gevolgd door twee Spaanse teams. En vier dus Roy en Justin Huiskens, Op de vijfde plaats is Frankrijk geëindigd.