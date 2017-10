Roparun: Drie acties Team Hollander

Aalsmeer – Met samen 8 jaar ervaring zijn Annemieke en Michiel Hollander uit Aalsmeer een eigen Roparun team gestart: Team Hollander! Met Pinksteren loopt het echtpaar van Hamburg naar Rotterdam om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker. Help jij hen een stap op weg?

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: ‘Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.

Statiegeld flessen

Om zoveel mogelijk geld op te halen heeft Team Hollander op dit moment een drietal acties: Vanaf woensdag 1 november tot en met zaterdag 30 december kunnen statiegeldbonnen ingeleverd worden bij de Jumbo in de Ophelialaan. De opbrengst van al deze bonnen gaat naar de goede doelen van de Roparun. Help Team Hollander en lever lege statiegeldflessen in bij de Jumbo.

Heerlijk(er) avondje

Maar er is meer! Samen met banketbakkerij Ab Müller heeft Team Hollander een leuke Sinterklaasactie bedacht. Bij Annemieke en Michiel kunnen speculaaspoppen besteld worden voor 6,50 euro per stuk. Voor deze prijs ligt de pop ook in de winkel, maar door bij Team Hollander te bestellen gaat een deel van de opbrengst naar de Roparun. De poppen zijn 250 gram, zitten in een mooie rode doos en worden tussen 18 november en 5 december geleverd. De poppen kunnen zelf opgegeten worden, maar kunnen ook cadeau gegeven worden of als traktatie meegenomen worden als er ergens Sinterklaas gevierd gaat worden. En, ze zijn natuurlijk ook in te zetten als relatiegeschenk. Iets lekkers cadeau krijgen is altijd leuk, zeker als je daar nog eens de mooie doelen van de Roparun mee steunt! Hiermee maak je het heerlijk avondje nog heerlijker. Bestellen kan per mail: annemieke@teamhollander.nl of telefonisch: 06-18069374.

Jouw stem is geld waard!

Tenslotte maakt Team Hollander via de website www.sportmeteenvoordeel.nl kans op 2.000 euro voor de goede doelen van de Roparun. Het enige dat Annemieke en Michiel hiervoor moeten doen is zorgen dat zij voor 12 november aanstaande de meeste stemmen halen. Help mee met jouw stem? Stemmen gaat via facebook en je krijgt eenmalig een mail van koopjesdrogisterij.nl.