Rode Ferrari de mooiste van Aalsmeer Roest Niet

Aalsmeer – Een tropische vijftiende editie van Aalsmeer Roest Niet is afgelopen zondag 11 juni verreden. Tijdens de aanvang van de toerrit over knusse, lokale wegen was de temperatuur nog redelijk aangenaam, maar al snel steeg het kwik tot boven de 30 graden. Voor de bestuurders en passagiers in de open ‘oudjes’ was het rijwindje aangenaam, maar een pet of hoed op tegen de brandende zon was absoluut geen overbodige luxe. Ook de eigenaren van oldtime motoren hebben een verfrissend dagje beleefd, de rijders in de dichte auto’s hebben vast alle ramen open gezet om het binnen aangenaam te houden. Toch is er geen ongetogen woord gevallen, alle deelnemers verschenen met een brede glimlach bij de finish waar zij welkom geheten werden door Rinus van Itterzon. “Het was een prachtige rit”, aldus enkele deelnemers. “En tijdens de route kwamen we ook nog even binnenvallen bij de Havendagen in Gouda. Leuk was dat.”

Het was voor de organisatie niet alleen hitte stress, maar ook keuze stress: Wat is de allermooiste auto onder de Aalsmeer Roest Niet deelnemers? Gekozen is voor de rode Ferrari 250 GT uit 1961 van Henk Stolp. De totaal gerestaureerde auto was de ster van de dag. “De Ferrari was in 1963 van de minister van justitie in Frankrijk onder het kabinet van Chirac”, wist Henk nog als bijzonderheid toe te voegen. Het certificaat voor de meest bijzondere motor is uitgereikt aan Wijnand Olij, die dit jaar aan de start verscheen met een glimmende blauwe Adler met zijspan. Alvast noteren: De toerrit voor oud- en jongtimers vindt in 2024 plaats op zondag 9 juni.