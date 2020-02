‘Robin Hood’ bij HBV Target

Kudelstaart – Dat de schutters van de voormalige schietvereniging Alphen a/d Rijn zich al wat thuis beginnen te voelen bij hun medeschutters in Kudelstaart was afgelopen donderdag 27 februari goed merkbaar op de clubavond van de Kudelstaartse handboogvereniging.

Recentelijk zijn een aantal schutters uit Alphen a/d Rijn lid geworden bij Target. Hun thuisvereniging is opgeheven en zij hebben met wat proeven en proberen bij Target besloten daar lid te worden. In de moderne handboogaccommodatie in Kudelstaart hebben zij de beschikking over een prachtige binnenbaan, een gezellige kantine en met name in de zomer de mogelijkheid om lekker buiten te schieten op de buitenbaan en het 3-D parcours.

Het volgroeide 3-D parcours is een behoorlijk stuk aangeplant bos waarin een natuurlijke situatie wordt nagebootst en waarin kunststof dieren een hoofdrol vervullen. Deze worden op verschillende plaatsen tussen de bomen en struiken opgesteld waardoor het zogenaamde 3-D effect ontstaat.

Axel Wagenaar, één van de ex-leden van de Alphense schietvereniging, heeft helemaal zijn draai gevonden en wist op de clubavond zelfs een ‘Robin Hood’ te scoren; een door hem geschoten pijl achterin de schacht van een door hem eerder afgeschoten pijl. Dit fenomeen komt niet heel vaak voor en Axel was er dan ook zichtbaar mee in zijn nopjes. Meer weten over handboogsport? Kijk dan op www.hbvtarget.nl