Robert Daalhuizen driebandenkampioen

Vinkeveen – Afgelopen 15 december is de finale persoonlijke kampioenschappen driebanden in De Ronde Venen gehouden in Café De Merel in Vinkeveen. Tien deelnemers kwamen die zondagochtend om 11.00 uur bijeen om de titel Driebandenkampioen. De biljarters waren verdeeld in twee poules. Alleen de beste twee uit elke poule plaatsten zich voor de halve finale.

In poule 1 namen Theo Valentijn, Henk Doornekamp, Gijs Rijneveld, Piet Mosch en Ray Kramer het tegen elkaar op. Mosch was volledig uit vorm, Doornekamp had heel veel pech en Valentijn wisselde een goede partij met een slechte af. Nadat iedereen twee wedstrijden had gespeeld, voerden Kramer met 24 punten en Rijneveld met 20 punten de ranglijst aan.

In poule 2 streden Sander Pater, Evert Driehuis, Robert Daalhuizen, Collin Baars en Martien Heijman tegen elkaar. Driehuis en Heijman kwamen er niet lekker in en verloren beide partijen, Sander begon goed, maar verspeelde zijn kansen in zijn tweede partij, zodat Baars en Daalhuizen zich terecht met 24 punten plaatsten voor de halve finale.

Het niveau tijdens de poulefase werd in de halve finale tussen Kramer en Daalhuizen niet gehaald. Laatstgenoemde had 50 beurten nodig om zijn veertien caramboles te maken en Kramer te verslaan. De andere halve finale tussen Collin Baars en Gijs Rijneveld ging een stuk sneller. Baars maakte zijn twaalf caramboles in slechts 22 beurten.

Er werd veel verwacht van de finale tussen Baars en Daalhuizen, maar de ballen werkten niet mee. Veel beurten eindigden in net niet of met een klos. Uiteindelijk wist Daalhuizen het vonnis te vellen in 52 beurten en mag hij zich een jaar lang drie-bandenkampioen van De Ronde Venen noemen.

Op de foto: Robert Daalhuizen. Foto is aangeleverd.