In de rij voor kaarten Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Donderdagavond 10 augustus is de eerste verkoopavond gehouden voor het Nostalgisch Filmfestival. Tussen zeven en acht uur was het Boekhuis in de Zijdstraat geopend voor het aankopen van kaarten voor alweer de zesde editie van deze filmavond over oud-Aalsmeer tijdens de Feestweek. Op dinsdag 5 september zijn er in de tent op het Praamplein twee voorstellingen, een in de middag (vanaf 14.00 uur) en een in de avond (aanvang 20.00 uur).

De voorverkoop is prima verlopen. Al voor het Boekhuis haar deuren opende, stonden liefhebbers in de rij. Organisator Dick Piet is ‘dik’ tevreden. Er zijn deze eerste avond maar liefst 650 kaarten voor het Nostalgisch Filmfestival verkocht. De avond is nu zelfs al bijna uitverkocht. Er zijn nog slechts 100 kaarten beschikbaar.

Voor het middagprogramma is de belangstelling vooralsnog ook goed. Hiervoor zijn nog wel meer kaarten te koop. Ook voor deze voorstelling geldt, wacht niet te lang met kaarten kopen, vol is vol. Vanavond, vrijdag 11 augustus, is de tweede verkoopavond. Het Boekhuis is hiervoor weer geopend van 19.00 tot 20.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl