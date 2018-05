RG-groep Omnia naar NK!

Aalsmeer – Zaterdag 12 mei waren de kwalificatiewedstrijden voor het NK voor ritmische gymnastiek groepen uit de eerste divisie. Groepen uit heel Nederland reisden deze dag af naar Den Bosch.

Van SV Omnia 2000 deden Noor Cleveringa, Senna Buskermolen en Madelief Riepe mee en Lyvana Garrelts van RDGA. In hun leeftijdscategorie, pre-junioren, deden elf groepen mee. Ze hebben een zeer goede hoepel-oefening laten zien waarbij ze al het materiaal hebben gevangen en mooi synchroon bewogen. Dat heeft geresulteerd in een vierde plek en daarmee zijn zij gekwalificeerd voor het NK in Ahoy Rotterdam in het weekend van 23 en 24 juni.

Tijdens dit grote evenement vinden er finales plaats in maar liefst 9 disciplines van de gymsport. Op dit sportpodium van Nederland halen de beste gym-, turn-, spring,- en danstalenten alles uit zichzelf voor een nationale medaille en dit gaan de meiden van Omnia natuurlijk ook doen. Heel veel succes!