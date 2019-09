Retraite college en fractievoorzitters aan zee

Aalsmeer – Vorige week hebben de fractievoorzitters van de gemeenteraad en de leden van het college van B&W in een tweedaagse bijeenkomst aan de kust van Noordwijk even afstand genomen van de hectiek van alledag. Tijdens deze retraite blikten de gemeentebestuurders terug op de samenwerking van de afgelopen anderhalf jaar en bespraken zij wat er in de toekomstige samenwerking nog beter kan.

Samenwerking centraal

Met het opstellen van een raadsprogramma na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de vorming van een college met raadsbrede steun volgt het gemeentebestuur van Aalsmeer een nieuwe koers. De samenwerking in de nieuwe verhoudingen stond centraal in de informele bijeenkomst in Noordwijk.

Dienstverlening Amstelveen

In goede en open sfeer werd een aantal onderwerpen gedeeld die de komende periode gezamenlijk uitgewerkt worden, zoals de samenwerking tussen raad en college en de toekomst van de gemeentelijke dienstverlening door de gemeente Amstelveen.

Naast de inhoudelijke reflecties bood het programma ook ruimte voor gezelligheid en persoonlijk contact.