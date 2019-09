‘Reis mee’ met de Kinderboekenweek

Amstelland – Op 2 oktober gaat de Kinderboekenweek van start en Bibliotheek Amstelland is klaar voor ruim een week vol leuke activiteiten rondom het thema: Reis mee!



Eigenlijk sta je bij elk boek dat je openslaat aan het begin van een spannende reis. Je ontmoet personages die avonturen beleven zoals jij ze nog nooit beleefd hebt en daar leer je ontzettend veel van. Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar is ‘Reis mee!’ en de Bibliotheek heeft ontzettend veel leuke leestips rondom dit thema voor kinderen van alle leeftijden.

Anna Woltz komt langs

Naast de spannende reisverhalen organiseert de Bieb allerlei activiteiten in de Kinderboekenweek. Zo komt bijvoorbeeld op vrijdag 11 oktober om 16.00 uur de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk ‘Haaientanden’ Anna Woltz langs bij Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Ze vertelt alles over waar zij inspiratie vandaan haalt en ze zet natuurlijk met plezier haar handtekening in jouw lievelingsboek. Daarnaast is het mogelijk om van te voren mee te doen aan de ‘Anna Woltz Schrijfwedstrijd’. De winnaar krijgt persoonlijke feedback van Anna en gaat met een prachtig boekenpakket van Libris Venstra naar huis. Lees alles over hoe je mee kunt doen aan de wedstrijd op de website van de bibliotheek Amstelland.



Verteltheater door Lot van Sesamstraat

Lot Lohr uit Sesamstraat speelt haar theatervoorstelling ‘Reis mee!’ op 12 oktober om 10.15 uur in Bibliotheek Aalsmeer. Allerlei vervoersmiddelen komen voorbij. Van de step tot aan de trein en van de auto tot aan de bezem van de heks. Een origineel stuk verteltheater met een super enthousiaste Lot. Kaartjes voor deze voorstelling reserveer je via de website van de bibliotheek.



Maak je eigen reisverhalen

En natuurlijk kan de maakplaats niet achterblijven. Tijdens de Kinderboekenweek ga je op reis door je eigen fotostrip, bouw je een bibbervoertuig of maak je een spannende reisanimatie. Beleef de Kinderboekenweek in de Bibliotheek en kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.debibliotheekamstelland.nl.